Почему молчит жена Артёма Дзюбы?

После скандала с нападающим ФК "Зенит" Артёмой Дзюбой все ожидали, что супруга футболиста как-то прокомментирует инцидент, однако жена промолчала.

Супруга экс-капитана сборной России по футболу по имени Кристина ведёт себя как молчаливая тень известного мужа.

В молчании Кристины кто-то видит безропотный характер, а кто-то нежелание участвовать в публичных скандалах.

Артём Дзюба рассказывал, что познакомился с супругой восемь лет назад на новогодней вечеринке в Подмосковье. Девушка, по словам Артёма, не узнала в нём известного футболиста, тем самым подогрев к себе интерес.

Дзюба рассказывал, что за Кристиной ухаживал также воспитанник "Спартака" Иван Комисаров, однако девушка отдала предпочтение ему.

Все ждали, что супруга что-то скажет по поводу конфуза своего беспечного мужа, однако женщина, воспитывающая сына футболиста, по-прежнему живёт вне медиапространства.

Кристине уже пришлось однажды простить мужа, который закрутил роман с замужней телеведущей Марией Орзул. Супруг телеведущей подал на развод. Жена дала Дзюбе шанс.

В Сети спорят о том, считать ли поступок Дзюбы очередной изменой жене.