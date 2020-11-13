Газманов объяснил всем, что он не нищий

Главный есаул российской эстрады прокомментировал информацию, которую недавно сообщали Telegram-источники.

Telegram-канал Mash сообщил вчера, что у Олега Газманова возникли проблемы с налоговыми органами.

Прошла информация, что продюсерская фирма "Газманов Продакшн" задолжала Фонду капитального строительства около 20 тысяч рублей.

Олег Михайлович назвал это сообщение фейком. Певец укорил представителей средств массовой информации, сказав, что в условиях пандемии они покупаются на фейки.

Больше всего Газманова удивило то, что журналисты решили, что он совсем обнищал.

"Сейчас тяжёлая ситуация в стране, пандемия. Вместо того чтобы заниматься своим делом, вы делаете фейки. Вы всерьёз считаете, что у меня 20 тысяч нет?" — объяснил народный артист России.

Певец объяснил, что столь серьёзных финансовых проблем он не испытывает.