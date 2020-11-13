Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Ставрополье мужчина скончался после нападения бойцовской собаки
Эксперт - о победе уборщицы на выборах: ничего удивительного
Бритни Спирс не сумела доказать суду, что она нормальная
Животные-долгожители могут быть носителями вирусных заболеваний
На "Гран-при Турции" ожидаются два рекорда Хэмилтона
Чего ждать от большой конференции Путина: мнение эксперта
В Минздраве предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
Лукашенко назвал коронавирус "ширмой для перераспределения мира"
Роскомнадзор завёл свой канал в ранее запрещённом Telegram

Газманов объяснил всем, что он не нищий

Главный есаул российской эстрады прокомментировал информацию, которую недавно сообщали Telegram-источники.

Газманов объяснил всем, что он не нищий

Telegram-канал Mash сообщил вчера, что у Олега Газманова возникли проблемы с налоговыми органами.

Прошла информация, что продюсерская фирма "Газманов Продакшн" задолжала Фонду капитального строительства около 20 тысяч рублей.

Олег Михайлович назвал это сообщение фейком. Певец укорил представителей средств массовой информации, сказав, что в условиях пандемии они покупаются на фейки.

Больше всего Газманова удивило то, что журналисты решили, что он совсем обнищал.

"Сейчас тяжёлая ситуация в стране, пандемия. Вместо того чтобы заниматься своим делом, вы делаете фейки. Вы всерьёз считаете, что у меня 20 тысяч нет?" — объяснил народный артист России.

Певец объяснил, что столь серьёзных финансовых проблем он не испытывает.

Последние материалы
Лукашенко назвал коронавирус "ширмой для перераспределения мира"
Роскомнадзор завёл свой канал в ранее запрещённом Telegram
Стас Пьеха бросил занятия спортом из-за COVID-19
Генпрокурор РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
В США готовятся ненавидеть Россию без Путина
"Морковка для Киева": представим, что Украину взяли в ЕС
Продление новогодних каникул одобрили менее половины россиян
Специалисты NASA ищут пригодные для жизни планеты
В Лос-Анджелесе в жилом районе упал самолёт
Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров на YouTube
Популярное
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Слепаков написал стих про Дзюбу
Мир. Новости мира
Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС
Новости футбола
Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Василий Амирджанов "Обнуление" вошло в двойку самых популярных слов Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина
Комментарии
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников