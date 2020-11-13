Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров на YouTube

Представитель классической школы эстрадного искусства не одобрил творчество эпатажной группы Little Big.

По мнению Юрия Лозы, группа, которую хотели в 2020 году послать на "Евровидение", пользуется нечестными маркетинговыми приёмами.

Юрий Эдуардович посмотрел клип группы на песню "Скибиди" и не нашёл в нём ничего, что могло бы заставить интернет-аудиторию его смотреть.

Количество просмотров под клипом "Скибиди" на YouTube достигло 470 миллионов человек.

Данные цифры музыкант посчитал необоснованными и преувеличенными.

"Чушь собачья! Все накручено и перекручено. Существуют определённые технологии. Мне самому предлагали: "Дай немного денег и первые 100 тысяч просмотров твои. Для начала". Я ответил: "Мне мёртвые души не нужны", — объяснил свою позицию музыкант.

Юрий Эдуардович противопоставил творчеству группы Little Big свою бессмертную композицию "Плот", которую в интернете посмотрели около пяти миллионов человек. Он объяснил, что любой человек на улице сможет напеть эту песню, а вот "Скибиди" спеть никто не сможет.