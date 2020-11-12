Асмус рассказала, что будет согревать её холодными ночами

Актриса поведала историю о своей феноменальной теплолюбивости.

Кристина Асмус объяснила, что не переносит холодное время года.

Девушка сообщила, что теперь самым вожделенным объектом в её доме станет обогреватель. Именно на этот технический объект она возлагает надежды в условиях, когда осталась одинокой после развода с супругом.

"Я не люблю холод. Всегда и везде мёрзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня — холодрыга", — рассказала Асмус в своём Instagram.

Подписчиков актрисы позабавила её шутка об обогревателе.

"До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то)", — сострила актриса, опередив хейтеров, которые не удержались бы от подобной шутки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Харламов и Асмус поделят особняк за 100 млн. рублей в рамках бракоразводного процесса.