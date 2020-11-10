Асмус хочет отобрать у Харламова дом

Недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов расторгли брак, однако процесс раздела имущества пары ещё не завершён.

Стало известно, что актриса претендует на особняк на Рублёвке, стоимостью 100 миллионов рублей. Примечательно, что дом приобрёл Харламов в 2014 году и на свои деньги сделал в нём капитальный ремонт.

Коттедж был переделан под "семейное гнёздышко" и находится в шаговой доступности от школы, в которую ходит дочь актрисы и юмориста. Поэтому Асмус будет бороться за эту недвижимость.