Недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов расторгли брак, однако процесс раздела имущества пары ещё не завершён.
Стало известно, что актриса претендует на особняк на Рублёвке, стоимостью 100 миллионов рублей. Примечательно, что дом приобрёл Харламов в 2014 году и на свои деньги сделал в нём капитальный ремонт.
Коттедж был переделан под "семейное гнёздышко" и находится в шаговой доступности от школы, в которую ходит дочь актрисы и юмориста. Поэтому Асмус будет бороться за эту недвижимость.
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