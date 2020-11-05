Гости ресторана Моргенштерна нашли опасный ингредиент в мясном блюде

О том, что исполнитель подаётся в кулинарный бизнес, он рассказал сам в своём видеобращении в Instagram около месяца назад.

Со свойственной ему самоуверенностью Моргенштерн заявил, что его ресторан будет на порядок лучше всех существующих в столице. Шоумен признался в интервью Юрию Дудю, что потратил на модернизацию здания под ресторан более миллиона долларов.

Однако на пути к покорению ресторанного бизнеса рэпера ждали неприятности. Первые гости заведения общепита KAIF Provenance пожаловались на опасную находку, которую любители покушать с пафосом отыскали в мясном блюде.

Неприятным сюрпризом стал кусок проволоки, который извлекли из еды посетители KAIF Provenance.

"Тар-тар я очень люблю. Но у нас произошел конфуз", — объяснила недовольная клиентка.

Поклонники Моргенштерна тут же предположили, что это всё происки конкурентов рэпера. По мнению интернет-пользователей, такими нечестными способами пытаются дискредитировать молодой бизнес популярного исполнителя.