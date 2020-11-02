Известный юморист Юрий Стоянов рассказал, что считал Илью Олейникова самым родным человеком. Артисты прошли вместе немалый творческий путь, однако восемь лет назад у Олейникова диагностировали онкологию, которую он так и не смог побороть.

"Ну как пережить? Невыносимо тяжело! Боль притупляется, но масштаб потери, наоборот, только увеличивается. Я бы очень многое изменил в своем отношении к Илюше. Был бы нежнее, снисходительнее, добрее", — отмечает Стоянов.

"Мы абсолютно разные люди, хоть и родились в один день с разницей в десять лет. Но из мужчин такого родного человека больше в моей жизни не было", — добавил юморист.