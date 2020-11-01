Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы

Недавно СМИ сообщали о том, что якобы певица Светлана Владимирская заболела воспалением лёгких и впала в кому.

Друг артистки Алексей Рагс рассказал изданию "СтарХит", чтобы эта информация не соответствует действительности. По его словам, певица находится в больнице, но уже идёт на поправку и не впадала в кому.