Арзамасова снялась для журнала "Лиза" с кольцом на безымянном пальце

Актриса продолжает удивлять поклонников нежными образами.

На безымянном пальце звезды сериала "Папины дочки" красуется кольцо, в котором поклонники актрисы не узнали того кольца с бриллиантом, которое подарил Лизе Илья Авербух в честь помолвки.

Лиза Арзамасова обратила внимание поклонников на то, что журнал "Лиза" отмечает 25-летний юбилей. Символичным показалась актрисе то, что они с изданием ровесники.

Интернет-пользователи не устают осыпать очаровательную девушку комплиментами.

Из гадкого утёнка "Галины Сергеевны" молодая актриса превратилась в прекрасного лебедя. Это преображение до сих пор впечатляет тех, кто помнит худенькую девочку в огромных очках из "Папиных дочек".

О том, почему она не надела для фото знаменательное кольцо, Лиза умолчала.