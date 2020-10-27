Модель Эмили Ратаковски опубликовала сразу несколько видео, на которых продемонстрировала свой округлившийся живот.
Она заявила, что планирует родить первенца.
Последние несколько месяцев модель тщательно скрывала своё положение и в этом ей помогал карантин. Ратаковски не выходила из дома и публиковала в соцсетях только те фотографии, на которых не было видно изменений в фигуре.
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