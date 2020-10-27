Эмили Ратаковски впервые станет мамой

Модель Эмили Ратаковски опубликовала сразу несколько видео, на которых продемонстрировала свой округлившийся живот.

Она заявила, что планирует родить первенца.

Последние несколько месяцев модель тщательно скрывала своё положение и в этом ей помогал карантин. Ратаковски не выходила из дома и публиковала в соцсетях только те фотографии, на которых не было видно изменений в фигуре.