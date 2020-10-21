Людмиле Поргиной пришлось прибегнуть к помощи хирургов.
Вдова народного артиста Николая Караченцова появилась на презентации памятника режиссеру Марку Захарову. Журналисты заметили, что на ногах у женщины — ортопедическая обувь. Передвигаться Людмила Поргина может только в специальной послеоперационной обуви.
Заслуженная артистка России перенесла серьезную операцию. Хирургическое вмешательство подразумевало установку специальных шрифтов и пластин.
Женщина рассказала, что проблема с ногами у неё давнишняя. Травма была получена несколько лет назад, когда Людмила прокатилась с водной горки в аквапарке.
Так как она была занята забота о больном супруге, у неё не было времени заняться собственным здоровьем. Только теперь женщина решилась на хирургическую операцию.
"Мне же в больнице все кости заново ломали и собрали по кусочкам!" — рассказала Людмила и пожаловалась, что больные ноги реагируют на перемену погоды.
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