Вдова Николая Караченцова сломала пальцы, катаясь с горки в аквапарке

Людмиле Поргиной пришлось прибегнуть к помощи хирургов.

Вдова народного артиста Николая Караченцова появилась на презентации памятника режиссеру Марку Захарову. Журналисты заметили, что на ногах у женщины — ортопедическая обувь. Передвигаться Людмила Поргина может только в специальной послеоперационной обуви.

Заслуженная артистка России перенесла серьезную операцию. Хирургическое вмешательство подразумевало установку специальных шрифтов и пластин.

Женщина рассказала, что проблема с ногами у неё давнишняя. Травма была получена несколько лет назад, когда Людмила прокатилась с водной горки в аквапарке.

Так как она была занята забота о больном супруге, у неё не было времени заняться собственным здоровьем. Только теперь женщина решилась на хирургическую операцию.