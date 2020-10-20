Потерпевшая сторона готова отозвать иски против Ефремова

Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова готовы отозвать свои иски против Михаила Ефремова о взыскании с актёра трёх миллионов рублей.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский после того, как представители Ефремова привезли в суд 2,4 миллиона рублей и готовы были их передать родственникам погибшего.

"Последний раз наличные деньги я видел на блошином рынке в 1978 году. Но коллеги были очень милы, с ними можно работать, мы готовы взять деньги, на следующем заседании мы отзовём гражданские иски", — добавил адвокат.

Напомним, 20 октября Мосгорсуд рассматривает жалобу Михаила Ефремова на приговор, который ему вынесли 8 сентября, и просит смягчить его.