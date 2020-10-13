Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В зоопарке Астрахани енот помогает в реабилитации детей-инвалидов
Эксперты назвали причину глобального похолодания в конце эры динозавров
Ксения Собчак заболела коронавирусом
В Петербурге рабочий завода убил и расчленил коллегу
Пушков раскрыл смысл ультиматума Тихановской
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Вратарь "Спартака" Селихов вышел на поле впервые за 1,5 года
Родители не поддержали продление карантина в школах из-за коронавируса
Алексей Ковальков объяснил, почему в России не лечат людей с ожирением

"Мумия из воска": подписчики раскритиковали новое фото Успенской

Российская королева шансона Любовь Успенская рассказала подписчикам о знакомстве с актрисой и телеведущей шоу Comedy Woman Мариной Федункив. На своей странице в Instagram звезда опубликовала совместное фото с ней.

Пользователи обратили внимание на то, что певица сильно постарела.

"Уже тело не соответствует голове", "Люба, как мумия из воска", "Голова старушки, тело молодушки", — написали в комментариях фолловеры.

Но нашлись и пользователи, которые отметили, что Успенской, несмотря на её возраст, удалось сохранить хорошую фигуру.

Кроме того, подписчики восхитились и внешностью Федункив.

Ранее 66-летняя Любовь Успенская показала лицо после омоложения.

 

Последние материалы
Эксперты назвали причину глобального похолодания в конце эры динозавров
Ксения Собчак заболела коронавирусом
В Петербурге рабочий завода убил и расчленил коллегу
Пушков раскрыл смысл ультиматума Тихановской
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Вратарь "Спартака" Селихов вышел на поле впервые за 1,5 года
Родители не поддержали продление карантина в школах из-за коронавируса
Канье Уэст записал обращение к американцам
Алексей Ковальков объяснил, почему в России не лечат людей с ожирением
В России предложили ввести единый социальный стандарт
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров
Комментарии
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
США учат бороться с ростом влияния России
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников