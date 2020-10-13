Российская королева шансона Любовь Успенская рассказала подписчикам о знакомстве с актрисой и телеведущей шоу Comedy Woman Мариной Федункив. На своей странице в Instagram звезда опубликовала совместное фото с ней.
Пользователи обратили внимание на то, что певица сильно постарела.
"Уже тело не соответствует голове", "Люба, как мумия из воска", "Голова старушки, тело молодушки", — написали в комментариях фолловеры.
Но нашлись и пользователи, которые отметили, что Успенской, несмотря на её возраст, удалось сохранить хорошую фигуру.
Кроме того, подписчики восхитились и внешностью Федункив.
Ранее 66-летняя Любовь Успенская показала лицо после омоложения.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.