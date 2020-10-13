"Мумия из воска": подписчики раскритиковали новое фото Успенской

Российская королева шансона Любовь Успенская рассказала подписчикам о знакомстве с актрисой и телеведущей шоу Comedy Woman Мариной Федункив. На своей странице в Instagram звезда опубликовала совместное фото с ней.

Пользователи обратили внимание на то, что певица сильно постарела.

"Уже тело не соответствует голове", "Люба, как мумия из воска", "Голова старушки, тело молодушки", — написали в комментариях фолловеры.

Но нашлись и пользователи, которые отметили, что Успенской, несмотря на её возраст, удалось сохранить хорошую фигуру.

Кроме того, подписчики восхитились и внешностью Федункив.

Ранее 66-летняя Любовь Успенская показала лицо после омоложения.