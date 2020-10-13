Ранее известный художник Никас Сафронов предложил выплачивать пенсионерам 150 тысяч рублей в месяц.

Эта идея понравилась вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной.

"150 тысяч — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу", — отметила актриса.

"Я пахала с утра до ночи, играла на утренниках, вечером — на взрослых спектаклях. Я объехала с гастролями всю страну! Не была дома по два месяца! А пенсии… Что делать, если у нас страна такая", — добавила Поргина.