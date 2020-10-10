Звезда "Кадетов" рассказал об отношениях с женщинами постарше

Кирилл Емельянов похвастался тем, каким успехом он пользуется у взрослых женщин.

Актёр Кирилл Емельянов, известный по роли "Гниды" из сериала "Кадетсво" рассказал, как популярность "снесла ему голову".

После дисциплинирующего процесса съёмок в сериале про юных учащихся кадетского училища актёр почувствовал всю сладость популярности.

Несовершеннолетний актёр не замедлил воспользоваться плодами свалившейся на него известности.

Актёр рассказал, что первый разгульный "подвиг" юноша совершил, когда сбежал от участия в экскурсии по Твери, где проходили съёмки сериала.

Кирилл прошёлся по всем злачным местам, которые он стал позже посещать регулярно.

Парень пускал пыль в глаза женщинам, которые были существенно старше его.

"Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все тёлки за баром такие: "Ни фига себе! Я реально рок-н-рольщик", — хвастается своими успехами на любовном фронте актёр.

Емельянов признался, что часто врал девушкам о своём возрасте, накидывая себе несколько лет.

Актёр рассказал, что уже успел побывать в гражданском браке с женщиной, которая старше его на 11 лет. И хотя отношения уже закончились, Кирилл называет свой опыт интимных отношений с возрастными дамами "офигенчиком".