Гузеевой и Якубовичу не понравились попытки выведать размер их пенсий

В СМИ опубликовали информацию о размере пенсий российских звёзд. Просьбу подтвердить или опровергнуть растиражированные данные о финансах "лица с экранов" в своём большинстве проигнорировали.

Лариса Гузеева с присущей ей резкостью отшила излишне любопытных. Также не был в восторге от подобных вопросов Леонид Якубович. С нескрываемым раздражением ведущие самых народных передач на ТВ "Давай поженимся" и "Поле чудес" отреагировали на бестактные вопросы.

Лишь только Юрий Стоянов доброжелательно отнёсся к попыткам разузнать о его пенсионных выплатах. Артист легендарной программы "Городок" с готовностью пояснил, что в общей сложности со всеми надбавками его пенсия составляет 61 тысячу рублей.

Юморист посочувствовал пенсионерам в регионах и высказал сожаление о том, что они не имеют таких преференций, как жители столицы.