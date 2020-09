Певица Саша Савельева продолжает поднимать настроение своим поклонникам.

Девушка выложила комичное видео, где она в машине вместе со своим супругом с мечтательным видом напевает песню, забавно коверкая слова. В ответ на это Кирилл Сафонов, иронично подняв бровь, как бы недоумевает, что происходит.

"Веселая поездочка / Funny way with my love #iloveyoubaby", — лаконично резюмировала выложенный опус певица.