Певица Саша Савельева продолжает поднимать настроение своим поклонникам.
Девушка выложила комичное видео, где она в машине вместе со своим супругом с мечтательным видом напевает песню, забавно коверкая слова. В ответ на это Кирилл Сафонов, иронично подняв бровь, как бы недоумевает, что происходит.
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"Веселая поездочка / Funny way with my love #iloveyoubaby", — лаконично резюмировала выложенный опус певица.
Подписчики странички Саши в Instagram удивились такому хулиганству. Их мнения после просмотра видео тоже разделились, некоторые попросили не портить песню.
Другие отреагировали менее критично: "Обожаю эту парочку! Это можно пересматривать бесконечно".
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