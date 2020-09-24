До недавних пор Филипп Киркоров находился на отдыхе в Греции, однако проблемы со здоровьем отца вынудили его срочно вернуться в Москву.
Певец сообщил, что уже вылетел в российскую столицу, поскольку его отца госпитализировали из-за проблем с сердцем.
"Я в самолете, вылетаю из Греции в Москву. Надеюсь, все хорошо будет… Я поэтому срочно возвращаюсь. Возраст, что говорить — папе 89 год пошел. Госпитализирован с сердцем. Столько всего вокруг, всякой заразы!" — рассказал артист "Московскому комсомольцу".
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.