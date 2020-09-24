Филипп Киркоров срочно вылетел в Москву из-за плохого самочувствия отца

До недавних пор Филипп Киркоров находился на отдыхе в Греции, однако проблемы со здоровьем отца вынудили его срочно вернуться в Москву.

Певец сообщил, что уже вылетел в российскую столицу, поскольку его отца госпитализировали из-за проблем с сердцем.