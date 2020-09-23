Азиза придумала, что делать с 50 кг "свадебной" чёрной икры

Известная российская эстрадная певица Азиза передумала выходить замуж за стоматолога Давида Григоряна из-за его измены. Звезда призналась, что у неё нет "праздничного настроения".

В итоге свадебное платье за 11 млн рублей будет перешито — из него сделают три покрывала для сестёр и комбинезон для выступлений. Также принято решение и в отношении закупленных на свадьбу 50 кг чёрной икры.

"Деликатесы частично уже закуплены. Их Давид раздаст по детским домам и домам престарелых", — сообщила Азиза.

Сейчас певица находится за городом, ей хочется побыть одной.

Напомним, об измене Давида стало известно от телеведущей "Дома-2" Ксении Бородиной. Она сообщила, что пока Азиза была на гастролях, её возлюбленный проводил время в компании молодой девушки на свадьбе участников проекта.

Стоит отметить, многие издания и подписчики звезды в Intsagram считают, что им показывают очередной спектакль об измене и несостоявшейся свадьбе.