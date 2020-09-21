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Артист Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Актёр театра и кино Юрий Стоянов в интервью изданию "Ura.ru" рассказал о размере своей пенсии. По словам артиста, его пенсия составляет 23 тыс. рублей в месяц. Кроме того, ему положены надбавки, в том числе и за звание народного артиста России.

Артист Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

"Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей", — пояснил он.

В общей сложности Стоянову выплачивается 61 тыс. рублей. Но актёр посетовал на то, что в перспективе его пенсия уменьшится.

"Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится восемнадцать, уже будет меньше", — заключил он.

Юрий Стоянов является известным исполнителей ролей в телевизионной юмористической передаче "Городок". Также на его счету десятки ролей в кино.

Ранее Алиса Фрейндлих заявила, что получает довольно большую пенсию. Актриса напомнила, что она — блокадница, а также почётный гражданин Санкт-Петербурга, благодаря чему у неё "нормальная пенсия".

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