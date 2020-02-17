Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Известная актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что ее пенсия довольно большая.

Как сообщает "Царьград", артистка напомнила, что она — блокадница, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга, благодаря чему она получает от государства "нормальную пенсию".

По словам Алисы Фрейндлих, деньги от пенсионных выплат она кладет на счет, а также откладывает на отпуск. При этом называть конкретную сумму актриса не стала.