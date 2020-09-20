Почему наследник Петросяна в опасности, поделился парапсихолог

Специалист в области парапсихологии Сергей Бобырь пришёл в ужас от того, как Петросян с супругой назвали своего сына. Он объяснил, что имя совершено не подходит малышу и способно ему сильно навредить.