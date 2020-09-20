Почему наследник Петросяна в опасности, поделился парапсихолог

Специалист в области парапсихологии Сергей Бобырь пришёл в ужас от того, как Петросян с супругой назвали своего сына. Он объяснил, что имя совершено не подходит малышу и способно ему сильно навредить.
"Имя — это код. В имени есть определенная информационная и вибрационная матрица, которая накладывается на человека. Конкретно это имя Ваган мешает. Я вижу, какая пришла душа и что это имя не подходит ей. Не просто не подходит нейтрально, а что это — вредно!" — рассказал шокированный специалист.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.