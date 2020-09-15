Недавно в Сети появились кадры, как Анна Семенович целует Дмитрия Губерниева.
Однако певица полностью опровергла все слухи о романе со спортивным комментатором. Она утверждает, что просто пригласила сняться его в своём новом клипе.
"Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в моем новом клипе "МаниБой". А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют"— написала Семенович в Instagram.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.