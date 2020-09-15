Анна Семенович опровергла роман с Дмитрием Губерниевым

Недавно в Сети появились кадры, как Анна Семенович целует Дмитрия Губерниева.

Однако певица полностью опровергла все слухи о романе со спортивным комментатором. Она утверждает, что просто пригласила сняться его в своём новом клипе.