Сын запретил Королёвой обращаться к услугам суррогатной матери

Популярная российская эстрадная певица Наташа Королёва и её муж Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, давно мечтают о втором ребёнке.

Супруги вместе уже более 17 лет. Несколько лет назад из-за стресса Королёва потеряла ребёнка. В тот период в СМИ попали их с Сергеем интимные снимки, что стало причиной сильных переживания артистки. Поп-дива даже была вынуждена обратиться к психотерапевту.

После этого Королёва решила воспользоваться услугами суррогатной матери. Но её 18-летний сын Архип отговорил маму от этой идеи. Юноша не захотел, чтобы чужая женщина родила ему брата или сестру.

"Я говорю: "Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть клетки, которые можно взять у меня". Архип сразу сказал: "Не надо, я не хочу". Хотя он одно время очень хотел. А Серёга сказал: "Не знаю". Кажется, надо внуков ждать", — рассказала певица в интервью на YouTube-канале Peopletalk TV.

Ранее "Правда.Ру" писала, что дом Натальи Королёвой и Тарзана обворовали на 5 млн рублей.