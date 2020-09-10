Дом Натальи Королёвой и Тарзана обворовали на 5 млн рублей

Наташа Королёва обратилась в полицию с заявлением об ограблении. По словам певицы, пока она была в отпуске, их с Тарзаном дом ограбили. Артисты живут в Подмосковье вместе с матерью певицы Людмилой Порывай.

Сотрудникам полиции Королёва рассказала о пропаже ювелирных украшений общей стоимостью 5 млн рублей и €3 тыс. наличными.

По словам певицы, в период её отсутствия к Сергею Глушко приходили две неизвестные женщины. Их она и подозревает в краже.

Королёва также призналась, что не сразу обнаружила пропажу. Глушко пытался скрыть инцидент. Но всё же артистке удалось выяснить, что происходило в её доме, пока она была в отпуске.

Сам Тарзан отказался давать комментарий по данному поводу, заявив, что ничего не знает об этом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщин, побывавших в доме артистов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что подписчики раскритиковали Тарзана за "обнажёнку" с гитарой.