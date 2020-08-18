Финансовые проблемы Галустяна довели его до стенокардии

40-летний юморист Михаил Галустян обратился в одну из больниц Москвы с жалобами на боли в сердце.

Недавно несколько компаний артиста разорились из-за пандемии коронавируса. Вероятно, проблемы со здоровьем были спровоцированы финансовыми проблемами юмориста.

Медики поставили ему диагноз "нестабильная стенокардия", который в запущенном состоянии может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.