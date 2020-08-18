40-летний юморист Михаил Галустян обратился в одну из больниц Москвы с жалобами на боли в сердце.
Недавно несколько компаний артиста разорились из-за пандемии коронавируса. Вероятно, проблемы со здоровьем были спровоцированы финансовыми проблемами юмориста.
Медики поставили ему диагноз "нестабильная стенокардия", который в запущенном состоянии может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.