Ефремова выписали из больницы

Актёра Михаила Ефремова, перенесшего инсульт, уже выписали из больницы. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

"Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: "Уже дома", — утверждает правозащитник.

Также он прокомментировал признание артистом вины в смертельном ДТП.