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Ефремова выписали из больницы

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Актёра Михаила Ефремова, перенесшего инсульт, уже выписали из больницы. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

"Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: "Уже дома", — утверждает правозащитник.

Также он прокомментировал признание артистом вины в смертельном ДТП.

"Я же адвокат, не могу идти против его воли. Когда все уже доказательства были обсуждены с ним, с Михаилом, после всего мы отказались от признания вины", — добавил Пашаев.

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