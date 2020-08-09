Принц Гарри перестал общаться с лучшим другом из-за Меган Маркл

Принц Гарри перестал общаться с лучшим другом детства после того, как он посоветовал ему не торопиться со свадьбой с Меган Маркл.

Об этом стало известно из книги "Гарри и Меган. В поисках свободы", выход которой запланирован на 11 августа.

Том Инскип был более рассудительным и посоветовал принцу сначала пожить с актрисой, чтобы узнать её получше.