Принц Гарри перестал общаться с лучшим другом детства после того, как он посоветовал ему не торопиться со свадьбой с Меган Маркл.
Об этом стало известно из книги "Гарри и Меган. В поисках свободы", выход которой запланирован на 11 августа.
Том Инскип был более рассудительным и посоветовал принцу сначала пожить с актрисой, чтобы узнать её получше.
"Ему действительно было больно, что кто-то, с кем он был так близок, не разделил его точку зрения", — сказано в книге.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.