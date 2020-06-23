Федор Добронравов решил покинуть Театр сатиры, чтобы больше времени уделять антрепризным постановкам и творческим вечерам.
Примечательно, что за два часа таких выступлений актер получает по полмиллиона рублей. На лето у Добронравова запланировано уже больше десяти таких выступлений. Такую информацию опубликовало издание "Собеседник".
Также у артиста остается время на съемки в кино, которые приносят неплохой заработок.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.