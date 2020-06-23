Федор Добронравов после ухода из театра сможет зарабатывать миллионы

Федор Добронравов решил покинуть Театр сатиры, чтобы больше времени уделять антрепризным постановкам и творческим вечерам.

Примечательно, что за два часа таких выступлений актер получает по полмиллиона рублей. На лето у Добронравова запланировано уже больше десяти таких выступлений. Такую информацию опубликовало издание "Собеседник".

Также у артиста остается время на съемки в кино, которые приносят неплохой заработок.