Обвиняемый в захвате заложников в московском банке Алексей Барышников принес извинения сотрудникам банка и лично Ольге Бузовой.

Об этом сообщил его адвокат Максим Кичигин.

"Я от лица своего подзащитного официально извинился перед Ольгой Бузовой и сотрудниками банка… Конечно, я бы обжаловал арест, но мой доверитель настоял на том, что он не против данной меры пресечения, мне пришлось с ним согласиться", — рассказал правозащитник.