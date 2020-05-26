Блогерше угрожают расправой из-за танца в наряде монашки

Блогерша Яна Леонова выкладывает видео в TikTok, на которых предстает перед пользователями соцсети в различных образах: медсестры, полицейской и других.

Недавно девушка решила станцевать в костюме католической монашки. Это привело к жесткой травле блогерши.