Блогерша Яна Леонова выкладывает видео в TikTok, на которых предстает перед пользователями соцсети в различных образах: медсестры, полицейской и других.
Недавно девушка решила станцевать в костюме католической монашки. Это привело к жесткой травле блогерши.
"Ребята, случилось то, чего я очень боялась, мне стали угрожать расправой за мой видеоролик с танцующей монашкой. Поэтому я хочу попасть на программу "Пусть говорят", чтобы максимально защитить себя, уберечь и публично объяснить, что я не хотела оскорбить никого этим видео", — написала Леонова.
Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.
Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство, чтобы замять уголовное дело, они предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.
Владимир Лопухин умер от коронавируса. Он был первым министром энергетики России.
Информацию подтвердили близкие друзья политика. Ему было 68 лет.
Российский актер Алексей Барабаш рассказал о проблемах с алкоголем, которые настигли его из-за отсутствия счастья в жизни. Ранее артист перенес два инсульта.
"У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз "зашивали". Во-первых, это из-за наследственности. Во-вторых, моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте", — сообщил актер.
Известный певец Борис Моисеев уже давно закончил карьеру артиста и сейчас живет жизнью обычного пенсионера. Отсутствие Моисеева на публике порождает большое количество слухов, которые он решил развеять.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.