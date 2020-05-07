В Сети появились новые фото со съёмок долгожданной второй части популярного фильма "Аватар". Кадры со съёмочной площадки были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте франшизы. На них кинорежиссёр Джеймс Кэмерон даёт указания актёрам, которые плавают в бассейне. Судя по опубликованным снимкам, очевидно, что съёмки фильма проходят в довольно позитивной атмосфере.
"Забавный факт: этот слой белого цвета на поверхности воды состоит из плавающих шаров, которые не дают свету мешать съемке под водой", — пояснила съёмочная группа под фотографиями с площадки.
Из-за пандемии коронавируса в текущий момент съёмки второй части фильма приостановлены. Съёмочная группа собиралась вылететь из Лос-Анжелеса в Новую Зеландию, где изначально планировалось доснять оставшуюся часть картины. Однако, к сожалению, из-за закрытия границ этого сделать не удалось. По причине текущей эпидемиологической обстановки неизвестно, когда состоится долгожданная премьера фильма.
From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.
Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF— Avatar (@officialavatar) May 6, 2020
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