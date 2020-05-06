Актер Петр Красилов заразился коронавирусом

Актёр Пётр Красилов, прославившийся ролями в сериале "Не родись красивой" и фильме "Бедная Настя", вызвал скорую помощь с жалобами на плохое самочувствие. Как показало обследование, артист заразился коронавирусной инфекцией. Тем не менее инфекция у него проходит в лёгкой форме, а медики после проведения компьютерной томографии лёгких и других исследований разрешили ему остаться дома.

Коллега Красилова тоже заразилась коронавирусом

Однако коронавирусом заразился не только Пётр Красилов, но и его коллега — актриса Татьяна Васильева. Она тоже приняла решение лечиться в домашних условиях. После посещения больницы артистка призналась, что "кашель в палатах стоит оглушающий", больницы переполнены, а скорую и вовсе пришлось ждать восемь часов.

Пётр Красилов — заслуженный артист России

Пётр Красилов — заслуженный артист России. Он получил это почётное звание в 2019 году. Актёр снялся во многих фильмах, самые известные из которых "Откуда берутся дети?", "Королева льда", "Мамочка моя", "Удиви меня", "Сильная слабая женщина", "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Всё смешалось в доме" и "Второе дыхание".