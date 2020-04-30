Российскому поп-королю Филиппу Киркорову сегодня, 30 апреля, исполнилось 53 года. Одним из первых его поздравил композитор и певец Игорь Николаев. В своём Instagram он опубликовал архивные фотографии с певцом и его родственниками.
На втором снимке Игорь Николаев позирует рядом с Филиппом Киркоровым и его близкими родственниками — тётей Мари, сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. Король российской эстрады часто берёт своих отпрысков на гастроли, а тётя Мари — к слову, бывшая оперная певица — занимается с ними музыкой.
"Дорогой Филипп! С днём рождения! Он будет уникальным — без гостей и грандиозного праздника, как обычно, а с детками и в семейном кругу! И это кайф!", — написал композитор.
Игорь Николаев выразил надежду на то, что уже в следующем году они смогут вместе отметить дни рождения и посетить праздники друг друга.
"Жизнь продолжается! Счастья, здоровья, творчества тебе, мой друг!", — добавил он в конце поздравления.
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ДОРОГОЙ ФИЛИПП! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ОН БУДЕТ УНИКАЛЬНЫМ - без гостей и грандиозного праздника,как обычно, а с детками и в семейном кругу! И это кайф! Счастлив поздравить тебя одним из первых (первым не получилось!😂) с надеждой, что в следующем году ты сможешь быть на моём дне рождения, а я на твоём! Жизнь продолжается! Счастья, Здоровья, Творчества тебе, мой друг!🎉🎉🎉🎉🎉🔥🔥🔥🔥🔥🕺🕺🕺🕺🕺🎤🎤🎤🎤🎤👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️🎹 #игорьниколаев @fkirkorov
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