Игорь Николаев опубликовал редкое фото с родственниками Киркорова

Российскому поп-королю Филиппу Киркорову сегодня, 30 апреля, исполнилось 53 года. Одним из первых его поздравил композитор и певец Игорь Николаев. В своём Instagram он опубликовал архивные фотографии с певцом и его родственниками.

Игорь Николаев, Филипп Киркоров и родственники российского поп-короля

На втором снимке Игорь Николаев позирует рядом с Филиппом Киркоровым и его близкими родственниками — тётей Мари, сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. Король российской эстрады часто берёт своих отпрысков на гастроли, а тётя Мари — к слову, бывшая оперная певица — занимается с ними музыкой.

"Дорогой Филипп! С днём рождения! Он будет уникальным — без гостей и грандиозного праздника, как обычно, а с детками и в семейном кругу! И это кайф!", — написал композитор.

В следующем году артисты надеются посетить праздники друг друга

Игорь Николаев выразил надежду на то, что уже в следующем году они смогут вместе отметить дни рождения и посетить праздники друг друга.