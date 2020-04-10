Анита Цой рассказала о чудодейственных свойствах грибов

На время периода самоизоляции Анита Цой решила стать видеоблогером и начала выходить в прямые эфиры со специалистами в сфере медицины. Один из сюжетов был посвящен профилактике коронавируса. В ходе общения южнокорейские специалисты заявили, что грибы являются ценным иммуностимулирующим средством.

"Теперь, когда корейские медики во время эфира рассказали мне и тысячам зрителей о волшебных иммунных свойствах грибов, буду "наращивать" производство и осваивать новые грибные территории", — заявила артистка.

Также она выложила в своем Instagram запись, в которой призналась, что после заявления корейских иммунологов домашние Аниты заставили ее приготовить картошку с грибами.

Певица пригласила в эфир экспертов из Южной Кореи из-за того, что в этой стране, несмотря на распространение коронавируса, медикам удается успешно бороться с ним. Всего в Южной Корее зарегистрировано более 10,4 тыс. случаев заболевания. Его жертвами стали 208 человек, что значительно меньше показателей многих стран.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в России было зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом.