1786 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за сутки

1786 положительных тестов на коронавирус получили россияне. Такова статистика за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа жертвами опасного вируса стали 18 пациентов. Полностью излечились от него 97 человек. Из них 37 — в Москве.

Впервые диагноз поставлен пациенту в Республике Тыва. Всего же новые случаи коронавируса зарегистрированы в 57 регионах России.

Общее число инфицированных в стране достигло 11 917 человек. Из них 94 человека скончались, 795 пациентов выздоровели.

Напомним, что тесты на коронавирус жителям регионов делают дважды. Если при первичном анализе тест выдает положительный результат, пациента берут под наблюдение медиков, а анализ направляют на повторное исследование в ближайший крупный город. Те, кто излечивается от коронавируса, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще болеет. На сегодняшний день компонентами крови с антителами поделились уже 11 человек.

В Москве будут штрафовать нарушителей карантина, которые пользуются личным автомобилем. Речь идет о тех, кто обязан находиться дома: инфицированные, люди, которые с ними проживают в одной квартире, а также те, кто недавно вернулся из-за границы.