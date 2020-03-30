Несколько дней назад, как сообщали СМИ, 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя супруга обратились ко врачам из-за ухудшения самочувствия после возвращения с гастролей в Америке и Канаде.
Супругов поместили в больницу в Коммунарке. А впоследствии стало известно, что у артиста коронавирус.
Указывалось, что перед госпитализацией Лещенко принял участие в мероприятии, посвященном дню рождения сестры композитора Игоря Крутого, Аллы, где артист успел побеседовать с другими звездами.
Сейчас, как уверяет Винокур, Лещенко пошел на поправку: артист чувствует себя намного лучше, чем два дня назад.
"Разговаривали с ним, состояние улучшается, все хорошо, но пока неизвестно, когда выпишут, сам жду", — пояснил юморист.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.