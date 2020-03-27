Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.

Следует заметить, что формы Ольги Бузовой не обсуждал только ленивый. В особенности, когда она позирует в купальниках. Ей то и дело приписывают пластические операции, но она всегда открещивается от них. Она всегда заявляла, что ее устраивает ее внешность.

Но как оказалось, так было не всегда, и у Ольги Бузовой были большие комплексы. Оказывается, Ольга планировала вставить импланты и уже была назначена дата операции. Но позже девушка решила этого не делать.

грудь ольга бузова дмитрий тарасов
Последние материалы
Борис Джонсон продолжит работу, несмотря на заражение
МВД РФ временно приостанавливает прием граждан из-за коронавируса
UFC не может перенести бой Нурмагомедов - Фергюсон из-за Рамадана
Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди
Подруга Виторгана показала фото в нижнем белье
Кети Топурия рассказала о своей диете
Константин Сивков рассказал, как Эрдоган уйдет из Сирии
Футболист "Сочи" призвал не приезжать в город во время карантина
Под Екатеринбургом медицинский спецназ отработал действия на случай ЧС
Слушания по делу WADA против России перенесены из-за коронавируса
Популярное
Новости медицины
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом

Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.

Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Прибалтика
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Здоровье
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Мир. Новости мира
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Василий Амирджанов Коронавыходные могут стать катализатором эпидемии Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
За нарушение метровой дистанции жителей Сингапура ждет тюрьма
Маргарита Симоньян: "Я лишилась ребенка"
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Почему Китай не перезапустил, а тормознул мировую экономику?
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе
Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Компании могут начать сокращение зарплат сотрудникам
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Украинизация русских на Украине отменяется
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Защита будет просить выпустить историка Соколова из СИЗО
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Защита будет просить выпустить историка Соколова из СИЗО
У жителей глубинки больше шансов не встретиться с COVID - 2019
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ