Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди

Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.

Следует заметить, что формы Ольги Бузовой не обсуждал только ленивый. В особенности, когда она позирует в купальниках. Ей то и дело приписывают пластические операции, но она всегда открещивается от них. Она всегда заявляла, что ее устраивает ее внешность.

Но как оказалось, так было не всегда, и у Ольги Бузовой были большие комплексы. Оказывается, Ольга планировала вставить импланты и уже была назначена дата операции. Но позже девушка решила этого не делать.