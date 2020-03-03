Киркоров оказался поклонником группы Little Big

Филипп Киркоров решил прокомментировать выбор Первого канала представителей России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Поп-король утверждает, что немного удивился, но в целом доволен. Более того, Киркоров заявил, что является поклонником творчества Little Big.