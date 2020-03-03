Филипп Киркоров решил прокомментировать выбор Первого канала представителей России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Поп-король утверждает, что немного удивился, но в целом доволен. Более того, Киркоров заявил, что является поклонником творчества Little Big.
"Группа свежая, музыка у них модная и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник", — сказал Киркоров ТАСС.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.