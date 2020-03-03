Рудковская отправилась в Париж в маске

Продюсер Яна Рудковская улетела в Париж, несмотря на эпидемию коронавируса в Европе.

Жена известного фигуриста Евгения Плющенко выложила из самолета фотоснимок, где она позирует в платье и пилотке стюардессы авиакомпании "Аэрофлот". Но самым заметной частью наряда Рудковской стала медицинская маска на лице.

"Off to Paris. В Париж с невозмутимым "Аэрофлотом", — написала продюсер.

Известный фотограф Кристина Макеева похвалила Яну за то, что она проявляет заботу о своем здоровье во время перелетов.