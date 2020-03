В Роттердам на песенный конкурс Евровидение от России поедет группа Little Big.

группа Little Big - Skibidi

Решение отборочной комиссии объявлено в эфире Первого канала.

Я не одобряю решение отправить группу Little Big на «Евровидение 2020». Little Big не может называться русской группой. Группа с английским названием, будет петь шведскую песню. Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать?