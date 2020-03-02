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В эфире Первого канала назван участник Евровидения от России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Роттердам на песенный конкурс Евровидение от России поедет группа Little Big.

группа Little Big - Skibidi

Решение отборочной комиссии объявлено в эфире Первого канала.

Кто они - Little Big

  • Little Big - это группа из Санкт-Петербурга. За семь лет своего существования спели немало запоминающихся, ярких хитов, таких как Skibidi и I"m O"key.
  • Little Big считается одной из самых сценичных и веселых на отечественной поп и рок-сцене.
  • Little Big хорошо известна европейским слушателям - ребята много гастролируют за рубежом.
  • клип Little Big LollyBomb стал победителем кинофестиваля Global Film Festival Awards в Лос-Анжелесе в номинации Best Music Video.

Лидер группы Илья Прусикин пообещал, что их конкурсная песня группы обязательно будет веселая. И что это будет трек «с бразильским оттенком».

Что думают отечественные звезды шоу-бизнеса

Музыкант Юрий Лоза:

Я не одобряю решение отправить группу Little Big на «Евровидение 2020». Little Big не может называться русской группой. Группа с английским названием, будет петь шведскую песню. Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать?

Телеведущая Тина Канделаки:

Выбор Little Big в качестве участника от России - удар под дых. У ребят есть все шансы на победу:

  1. мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди",
  2. "Евровидение" - это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали,
  3. тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв.

Певец Сергей Лазарев

(2 раза представлял Россию на «Евровидении»):

 Стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором.

Продюсер Яна Рудковская:

Little Big может поднять на уши Европу. У ребят большой шанс привезти "Евровидение" в Россию еще раз...Уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала.

Композитор Игорь Матвиенко:

Мне жаль, что страну не представит группа «Фабрика», но против Little Big я ничего не имею. На этом странном конкурсе эта странная группа - это прям идеальное сочетание.

Темы little big юрий лоза евровидение илья прусикин тина канделаки яна рудковская сергей лазарев игорь матвиенко
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