В Роттердам на песенный конкурс Евровидение от России поедет группа Little Big.
Решение отборочной комиссии объявлено в эфире Первого канала.
Я не одобряю решение отправить группу Little Big на «Евровидение 2020». Little Big не может называться русской группой. Группа с английским названием, будет петь шведскую песню. Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать?
Выбор Little Big в качестве участника от России - удар под дых. У ребят есть все шансы на победу:
(2 раза представлял Россию на «Евровидении»):
Стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором.
Little Big может поднять на уши Европу. У ребят большой шанс привезти "Евровидение" в Россию еще раз...Уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала.
Мне жаль, что страну не представит группа «Фабрика», но против Little Big я ничего не имею. На этом странном конкурсе эта странная группа - это прям идеальное сочетание.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.