Конфликт Рудковской и Миро получил новый виток развития

Продюсер Яна Рудковская бурно отреагировала на обвинения в занижении реального возраста, которые вновь ей предъявила блогер Лена Миро. Последняя продолжает утверждать, что Яне не 44 года, как она заявляет, а 55.

В ответ Рудковская заявила, что у журналистов "прыщавые мозги", и порекомендовала пересмотреть телевизионную программу, где ее реальный возраст подтверждают бывшие одноклассницы и классный руководитель.

Напомним, конфликт разгорелся после публикации Миро, появившейся в интернете 15 февраля, в которой блогер разместила два фотоснимка Рудковской — один обработанный при помощи "фотошопа", другой — нет.

На первом, как считает Лена, изображена "обычная женщина лет 30", на втором — "усатая 60-летняя бабка испитого вида". При этом блогер уверена, что продюсер скрывает свой реальный возраст, поскольку в действительности ей не 44, а 55 лет.