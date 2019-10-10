"Свое видение﻿" отдыха президента в стихах продемонстрировал Шнуров

Член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров написал стихотворение про день рождения президента Владимира Путина. Пусть и несколько с опозданием, зато без обычных для автора нецензурных слов.

"Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров…", — написал лидер группы "Ленинград.

Новые строки опубликованы в его Instagram вечером 9 октября. Сопровождает их фотография — но не главы государства (который, кстати, напрямую в стихе даже не называется), а самого Шнурова. За половину дня пост набрал более 200 тысяч лайков.

Подписчики, как всегда, высоко оценили творчество своего кумира. Не обошлось без шуток по поводу не совсем характерной манеры написания.

В Кремле на стих Сергея Шнурова тоже отреагировали оперативно. Пресс-секретарь президента сказал, что "поэт имеет право на своё видение".

Напомним, перед своим 67-летием президент Владимир Путин уехал в сибирскую тайгу. Глава государства хотел отметить праздник в "кругу родных и близких", во время прогулки, как рассказал Дмитрий Песков, главу государства сопровождал только министр обороны Сергей Шойгу.

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Фото: instagram. com/shnurovs