"Самый умный футболист" поздравил "самого вежливого президента"

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Сегодня глава государства отмечает свое 57-летие.
Тарасов известен тем, что в 2016 году после матча в Стамбуле показал болельщикам футболку с портретом Путина и надписью "Самый вежливый президент". На тот момент между Россией и Турцией были натянутые отношения.
Футболист в Instagram выложил фотографию, на которой Путин одет в кимоно с его изображением и надписью "Самый умный футболист".
"С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны", - написал Тарасов в Instagram.
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