Песков рассказал, что Путин делал в сибирской тайге

В канун своего 67-летия российский президент побывал в сибирской тайге. Компанию Владимиру Путину составил Сергей Шойгу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что делал президент в сибирских лесах.

"Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге​​​. Он наслаждался природой, осенней тайгой", — сообщил Песков.

Фото- и видеоматериалы из этой поездки уже опубликованы пресс-службой Кремля и доступны в интернете. Как видно на кадрах, российский лидер совместно с министром обороны Сергеем Шойгу устроили поход в горы, полюбовались видами Енисея и устроили небольшой пикник на открытом воздухе.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, Песков рассказал, что этот день рождения глава государства планирует провести на природе в кругу родных и близких.

Читайте также: ВЦИОМ: 71,4% россиян доверяют Владимиру Путину

Фото: kremlin. ru / Пресс-служба президента Российской Федерации