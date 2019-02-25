СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании

Российский политолог и тележурналист Игорь Малашенко найден мертвым в собственном доме в Испании.
Одному из основателей телекомпании НТВ было 64 года. Согласно предоставленным средствами массовой информации данным, Игорь Малашенко покончил с собой. Эту информацию подтвердил и политик Тимур Валеев, с которым Малашенко сотрудничал по работе в предвыборном штабе Ксении Собчак.
Отметим, что в середине февраля текущего года стало известно о госпитализации Игоря Малашенко. Об этом общественности сообщила супруга известного тележурналиста, Божена Рынска, популярная блогер, писатель и колумнист. По словам женщины, причиной резко ухудшившегося самочувствия Малашенко стал долгий и сложный бракоразводный процесс с его предыдущей женой.
В далеком 1991-ом году Игорь Малашенко, напомним, начал работать на Первом канале. Позже он занял пост генерального директора российского телевизионного и радиовещательного центра "Останкино". Затем, вплоть до 1997-го года, Малашенко возглавлял телеканал НТВ. В 2000-ых политолог и тележурналист работал генеральным директором канала RTVI.
Когда в 2017 году телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации, именно Игорь Малашенко возглавил ее предвыборный штаб.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на 84-ом году жизни скончался знаменитый советский и российский актер, исполнитель одной из главных ролей в легендарном фильме "Любовь и голуби", Сергей Юрский.
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