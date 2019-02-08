Умер Сергей Юрский

Советский и российский актер Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни.
О смерти известного актера сообщила его дочь Дарья. Она отметила, что отец долгое время болел. Причиной смерти, по ее словам, стала остановка сердца.
Напомним, что в декабре минувшего года стало известно о госпитализации Сергея Юрского в одну из столичных больниц.
Наиболее знаменитые работы Сергея Юрского в кино — фильмы "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Сказки старого волшебника". Сергей Юрский сыграл десятки ролей в театральных постановках Большого драматического театра имени М. Горького в Санкт-Петербурге и Государственного академического театра имени Моссовета в Москве.
Также за плечами знаменитого советского и российского актера множество собственных режиссерских постановок.
Сергей Юрский написал и несколько книг — "Кто держит паузу", "Попытка думать", "Портрет с натуры", "Кого люблю, того здесь нет" и "Игра в жизнь".
Сергей Юрский был знаменит своей активной общественной позицией. Однако, по его же собственным словам, никогда не состоял в каких-либо политических партиях или движениях. Сергей Юрский отметил, что его главная цель в жизни — работа над спектаклями, и свои тревоги, взгляды и переживания он транслирует в мир лишь благодаря художественным средствам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на 56-ом году жизни скончался актер Игорь Лях, сыгравший роль Лёньки в знаменитой комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби".
Фото: Википедия.
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