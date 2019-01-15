Ученый: на орбите Земли летают "живые мертвецы"

На орбите Земли находятся два российский спутника, но они оба не полностью функционируют. Об этом СМИ рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
Два космических аппарата "Спектр-Р" и "Ломоносов" были запущены в 2011 и 2016 годах. Первый спутник отправили в космос в рамках программы "Радиоастрон" по запуску трех спутников ("Спектр-Р", "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ"). Гарантированный срок их эксплуатации всего 3 года.
Второй спутник "Ломоносов" специалисты отправили позже на 5 лет, с целью проведения космологических исследований, а также изучения транзиентных световых явлений верхней атмосферы нашей планеты.
Михаил Панасюк объяснил в СМИ, что потеря связи со "Спектором-Р" началась с 11 января. На данный момент не все датчики и приборы могут гарантировать ученым получение информации. Отказ оборудования происходит именно на космических кораблях. Ученый также объяснил, что на данный момент, в России нет космических аппаратов, работающих без сбоя. Исследователи пытаются понять, в чем причина поломок и, вышли ли спутники полностью из строя.
Читайте также:
Потерянный Роскосмосом спутник ожил на орбите
На спутнике Юпитера Европе есть вода, но ее…
Спутники планет-гигантов могут быть обитаемыми
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.