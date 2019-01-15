Ученый: на орбите Земли летают "живые мертвецы"

На орбите Земли находятся два российский спутника, но они оба не полностью функционируют. Об этом СМИ рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Два космических аппарата "Спектр-Р" и "Ломоносов" были запущены в 2011 и 2016 годах. Первый спутник отправили в космос в рамках программы "Радиоастрон" по запуску трех спутников ("Спектр-Р", "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ"). Гарантированный срок их эксплуатации всего 3 года.

Второй спутник "Ломоносов" специалисты отправили позже на 5 лет, с целью проведения космологических исследований, а также изучения транзиентных световых явлений верхней атмосферы нашей планеты.

Михаил Панасюк объяснил в СМИ, что потеря связи со "Спектором-Р" началась с 11 января. На данный момент не все датчики и приборы могут гарантировать ученым получение информации. Отказ оборудования происходит именно на космических кораблях. Ученый также объяснил, что на данный момент, в России нет космических аппаратов, работающих без сбоя. Исследователи пытаются понять, в чем причина поломок и, вышли ли спутники полностью из строя.

Читайте также:

Потерянный Роскосмосом спутник ожил на орбите

На спутнике Юпитера Европе есть вода, но ее…

Спутники планет-гигантов могут быть обитаемыми