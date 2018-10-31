Самарские ученые запантентовали установку для получения воды из воздуха

Инженеры из Самарского национального исследовательского университета получили патент на прибор, что позволяет получать воду из воздуха, а также электроэнергию с помощью ветра.

Об этом сообщает пресс-служба университета. В сообщении говорится о том, что изобретатели считают свою разработку незаменимой в засушливых, жарких и пустынных местах планеты Земля.

Отмечается, что работа инновационной установки основана на эффекте конденсации. Когда окружающий воздух становится холоднее, в приборе оседает влага, в следствие чего и образуется чистая, пригодная к питью вода.

Одним из плюсов своей установки разработчики видят то, что она совершенно не требует средств на эксплуатацию. Достаточно лишь минимального количества средств на ее установку, заявляют самарские ученые. Также прибор благодаря естественным ресурсам полностью экологичный и может работать без каких-либо перебоев.

Запатентованная разработка специалистов из Самары получила название "Вихревой родник". Дело в том, что она также способна получать электроэнергию из вихревых потоков воздуха.

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