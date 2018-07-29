National Interest: "Т-80 — это не шутка"

"Т-80 — это не шутка" — статья с таким названием вышла в американском аналитическом издании по военно-политической тематике National Interest. В материале эксперты оценили модернизацию российской машины.

Фото: mil.ru

В тексте отмечено: некоторые специалисты считали, что Т-80 необходимо отправить на доработку, но это не так, даже при условии появления платформы "Армата".

Обозреватели National Interest убеждены, что анализируемый танк лучше прочих подходит для климата России. Дело в том, что дизельные двигатели при низкой температуре надо прогревать более получаса, а газотурбинная силовая установка подготавливает Т-80 к старту за минуту. Комфортнее в этом танке и экипажу, когда столбик термометра опускается значительно ниже нуля.

Кроме того, специалисты напомнили о единственной серийной модернизированной версии Т-80У — Т-80УА. Она получила усовершенствованную систему управления огнем, а также стала использовать новые боеприпасы. Минобороны заявляло, что модель также могут обновить.

Завершая рассуждения, авторы материала отмечают: Т-80 рано списывать со счетов.

Читайте также:

Предсказан итог боя между "Абрамсом" и "Арматой"