National Interest: "Т-80 — это не шутка"

"Т-80 — это не шутка" — статья с таким названием вышла в американском аналитическом издании по военно-политической тематике National Interest. В материале эксперты оценили модернизацию российской машины.
В тексте отмечено: некоторые специалисты считали, что Т-80 необходимо отправить на доработку, но это не так, даже при условии появления платформы "Армата".
Обозреватели National Interest убеждены, что анализируемый танк лучше прочих подходит для климата России. Дело в том, что дизельные двигатели при низкой температуре надо прогревать более получаса, а газотурбинная силовая установка подготавливает Т-80 к старту за минуту. Комфортнее в этом танке и экипажу, когда столбик термометра опускается значительно ниже нуля.
Кроме того, специалисты напомнили о единственной серийной модернизированной версии Т-80У — Т-80УА. Она получила усовершенствованную систему управления огнем, а также стала использовать новые боеприпасы. Минобороны заявляло, что модель также могут обновить.
Завершая рассуждения, авторы материала отмечают: Т-80 рано списывать со счетов.
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